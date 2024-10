Nella seduta del 19 febbraio, la Giunta comunale di Bonnanaro guidata dal Sindaco Antonio Marras, ha proceduto all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza di due costoni rocciosi situati, rispettivamente, a “Crabiles” e “Cannisones”.

Una decisione dovuta al manifestarsi di «episodi legati all’instabilità di alcuni versanti rocciosi». Per quanto riguarda il costone di “Cannisones”, lo stesso è stato già oggetto di alcuni interventi per la messa in sicurezza che, tuttavia, non sono stati sufficienti per risolvere il problema. Infatti, si legge nella delibera, «alcuni giorni fa è stato registrato il cedimento di un’altra porzione di costone, adiacente all’area bonificata».

Fenomeni che, pare, si stiano registrando anche in quello presente a “Crabiles” dove, a causa dell’erosione, è stata compromessa la mensola rocciosa che rischia di crollare nella sola strada di accesso. Un fattore che recherebbe grossi disagi alle tante aziende agricole presenti in quel tratto di territorio comunale.

Il progetto, redatto dall’Ufficio tecnico comunale nella persona del geometra Giantonello Sanna, prevede una spesa complessiva di 216mila euro. Per far fronte alla spesa, il Comune ha partecipato un bando deciso con un Decreto del Ministero dell’interno dello scorso 29 gennaio che prevede un contributo per la la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Inoltre, è stato anche approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020. Per quanto riguarda l’elenco annuale, sono previsti interventi per la riqualificazione urbana in ambito Erp (80mila euro), pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua (14mila euro), manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio scolastico (scuole medie) in via Dessena (101mila euro) e per il recupero e la riqualificazione paesaggistica della fascia fluviale del rio Frida-Adu, inserito nel “Bando Baddhe” (246mila 680 euro).

Un altro intervento riguarda la pavimentazione stradale di vicolo del Riposo, inserito all’interno di un programma gestito dall’Unione dei Comuni del Meilogu (10mila euro).