Sono 4 i punti del Piano Comunale Antincendi 2018 approvato lo scorso 8 giugno dalla Giunta comunale di Pozzomaggiore. Una decisione maturata per contrastrare il grave fenomeno degli incendi in vista della stagione estiva.

I primi due interventi riguardano la pulizia delle strade comunali e vicinali e la manutenzione delle aree verdi situate all'esterno e all'interno del centro abitato. Un ruolo attivo verrà svolto dalla locale Compagnia barracellare che dall'1 luglio fino al 30 settembre avranno il compito di assicurare la prevenzione, la vigilanza e lo spegnimento di eventuali incendi.

La squadra dovrà essere composta da sei elementi che opereranno per tutto l'arco della giornata, specie dalle 13.00 alle 18.00, una fascia oraria considerata di maggior pericolo d'incendio. Inoltre, la Compagnia dovrà costiuire, presso la loro sede di Via San Pietro, una postazione di avvistamento e una squadra che "Sorvegli", con itinerari prestabiliti, l'intero territorio comunale.

Un Servizio sul quale l'Amministrazione comunale guidata da Mariano Soro crede molto, tanto da stanziare la somma di 15mila 493 euro in favore della Compagnia barracellare che verranno pagati dopo la presentazione della relazione e del rendiconto. I punti per l'approvvigionamento idrico per lo spegnimento del fuoco saranno i laghetti artificiali privati di Baragagna-Riu Oes, Badde Calarighes e Mandraera, oltre che i pozzi comunali del campo sportivo (via Gramsci), del mattatoio (via San Pietro) e dell'ippodromo (Regione Su Cularidanu).

I barracelli saranno forniti di una serie di attrezzature (atomizzatori portatili, roncole, pale, picconi, tute e altri dispositivi) e di 2 autoveicoli, di cui uno provvisto di modulo antincendio. Il piano sarà coordinato dal capitano dei barracelli mentre l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste coordinerà la squadra durante il Servizio.