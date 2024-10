Ammonta a 1 milione 102mila, 63 euro il contributo concesso al Comune di Bonnanaro per l’efficientamento energetico. Una grossa cifra per questo piccolo comune che permetterà di mettere a sistema il palazzo comunale, il Centro sociale e il caseggiato delle ex scuole elementari che, attualmente, ospita, la biblioteca, la palestra e le aule per la scuola civica di musica “Meilogu”.

Bonnanaro è il terzo comune del Meilogu ad aver ottenuto questo contributo, assieme a Pozzomaggiore (1 milione 207mila 280 euro) e Cossoine (975mila). Un risultato che non può che rendere felice il Sindaco Antonio Marras anche per il fatto che il progetto sia rientrato tra le 52 domande finanziate su 259 presentate.

Un dato significativo, ci ha spiegato il primo cittadino, in quanto «dovremo realizzare dei grossi risparmi che ci permetterebbero sia di azzerare le bollette di questi tre edifici sia di mettere a sistema una parte dell’illuminazione pubblica».

Ora l’Amministrazione provvederà al posizionamento di un accumulatore, molto probabilmente nello stesso palazzo comunale di via Garibaldi, in modo tale da garantire la corrente per tutto l’arco della giornata e di accumulare energia elettrica.