Il Comune di Banari ha approvato la nuova Convenzione di Segreteria con i Comuni di Ardara e Mores. La decisione è arrivata nel corso del Consiglio comunale dell’11 giugno nel corso della quale si è proceduto allo scioglimento di quella precedente con Uri, comune capofila, e Siligo.

Come specificato nell’articolo 1, «La convenzione consiste nel gestire in forma associata il relativo ufficio e, cioè, nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, delle prestazioni di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti, provvedimenti dei Sindaci di ciascun Comune e/o altri atti equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli Enti; ogni Comune, autonomamente, dovrà assicurare le dotazioni strumentali e di personale necessario per consentire l’esercizio delle citate funzioni».

La Convenzione partirà dal 1 luglio e sarà valida fino al termine del mandato dell’Amministrazione comunale di Mores (Comune capofila) che potrà essere prorogata di altri sessanta giorni. I compensi per il Segretario saranno pagati per il 50% dal Comune di Mores, dal 33% da Banari e dal 17% da Ardara.

Lo stesso frazionamento sarà valido anche per la presenza di quest’ultimo nei tre Comuni.«Il Segretario, ferma restando la ripartizione delle presenze, potrà organizzare la propria attività – si legge nel documento – con criteri di flessibilità, in accordo con i Sindaci dei Comuni, al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che si dovessero presentare».