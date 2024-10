La Giunta Comunale di Cheremule, presieduta dal Sindaco Salvatore Masia, ha accolto l’istanza presentata lo scorso 15 marzo dall’Istituto Tecnico Industriale “G.M.Angioy” di Sassari per l’attivazione di alcuni stages formativi che ricadono all’interno del programma “Alternanza Scuola-Lavoro”.

Il progetto ha come obiettivo quello di unire la formazione scolastica con quella professionale, in modo tale da permettere ai ragazzi di conoscere nel migliore dei modi, le funzioni, gli organi, le competenze e la realtà di ogni Ente locale.

Sarà compito di un tutor aziendale seguire il tirocinante nello svolgimento dello stage. Come specificato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Alternanza scuola-lavoro «è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi».