Il Consiglio regionale della Sardegna ha recentemente approvato una delibera per potenziare ulteriormente gli sforzi della regione nella lotta contro la violenza di genere, su iniziativa dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Armando Bartolazzi.

La delibera prevede un finanziamento di 150mila euro per interventi rivolti ai centri di riabilitazione per uomini autori di violenza (CUAV), a carico della Programmazione 2024. I fondi saranno destinati come segue: 50.000 euro al CAM Sardegna di Sassari, 50.000 euro al CIPM Sardegna di Cagliari e 50.000 euro al Centro GAME di Cagliari.

La regione ha precisato che la decisione riguardante la ripartizione dei fondi alle Aziende Sanitarie è stata posticipata e verrà discussa nelle prossime sedute, contrariamente a quanto indicato inizialmente nel comunicato.