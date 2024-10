In Sardegna

E' approdata pochi minuti prima della 10 al molo per le merci alla rinfusa del porto canale di Cagliari la nave militare spagnola "Vittoria" con a bordo 903 profughi (e non 800 come inizialmente appreso), soccorsi nei giorni scorsi durante le numerose operazioni coordinata dalla Guardia costiera a largo delle coste della Libia.