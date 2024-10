Si è chiusa con successo l’escursione diurna al cantiere di forestazione di “Su Monte” a Cossoine. All’iniziativa, promossa dalla locale sezione dell’Avis, hanno preso parte circa 60 persone di ogni età che si sono cimentati in percorso di circa 10 chilometri

Un’occasione importante non solo per creare un momento di aggregazione, ma anche per riscoprire antichi sentieri tra bellissimi boschi e piante tipiche della macchia mediterranea. Al rientro, i partecipanti hanno fatto sosta nel sito di “Paule Manna” dove l’Avis ha offerto un lauto pranzo.