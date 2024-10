«Le giornate ecologiche sono azioni concrete ma anche di forte carico simbolico: aiutano a capire che dobbiamo avere rispetto per l’ambiente in cui viviamo e di cui usufruiamo tutti i giorni e che ogni nostro gesto, anche se apparentemente insignificante, diventa fondamentale per poter vivere tutti in un ambiente più sano e più bello».

È stato questo l’appello lanciato dall’Amministrazione comunale di Banari per la giornata ecologica che si è tenuta domenica 27 maggio. Un’iniziativa questa voluto da tutto il gruppo, ma in modo particolare dai giovani consiglieri.

Di buon mattino i “Volontari”, muniti di guanti da lavoro e attrezzi per giardinaggio, si sono recati presso “Sa Caminera”, interessata da un attento lavoro di pulizia dai residui lasciati dalle piogge invernali. Un altro gruppo di cittadini si è, invece, spostato presso le ex scuole elementari e nella zona di Santa Croce. Si è provveduto allo svuotamento dei cestini e alla raccolta differenziata dei rifiuti grazie ai sacchetti messi a disposizione dal Comune.

Il tutto si è concluso con un pranzo sotto gli alberi de “Sa Caminera”. Gli amministratori hanno voluto ringraziare i partecipanti, in modo particolare i bambini.