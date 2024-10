Allarme a Ittiri dove un operatore della mensa scolastica è risultato positivo al Covid-19. Lo ha fatto sapere il primo cittadino, Antonio Sau, comunicando che è atteso in serata l'esito degli esami sulle persone entrate a contatto col diretto interessato.

"Ѐ stato riscontrato un caso di positività in un operatore della mensa scolastica - spiega il sindaco -, che però non ha contatti diretti con i bambini: le persone che sono state e sono a diretto contatto con questo caso risultano già sottoposte a tampone, con carattere di urgenza. L’esito degli esami è atteso per il tardo pomeriggio di oggi e, sulla base di esso, si deciderà come procedere per l’erogazione del servizio mensa nei prossimi giorni".

"In accordo con la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Ittiri, Dott.ssa Franca Riu - riferisce -, sto monitorando la situazione dei casi anche in ambito strettamente scolastico. Stiamo operando per la salvaguardia della salute di tutti e per garantire, per quanto possibile, la fruizione delle attività didattiche in presenza, cioè a scuola e non da casa col computer".