Prosegue la promozione delle tradizione sarde in giro per il mondo da parte del gruppo “Muttos e Ballos”. Nei giorni scorsi, più precisamente dal 7 all’11 giugno, la formazione bonorvese, stavolta in versione “Ridotta”, è stata ospite del circolo “Grazia Deledda” di Saronno per la festa annuale dedicata all’immigrato sardo.

Grande commozione tra il pubblico presente che ha avuto l’opportunità di ascoltare i canti tipici della loro terra d’origine grazie alle voci di Roberto Murgia di Borore e di Emanuela Sassu di bonorva, accompagnati alla chitarra da Nicola Saba di Cossoine e alla fisarmonica da Antonello Salis di Padria.

I prossimi appuntamenti saranno il 29 giugno a Borutta e il 30 a Santa Teresa di Gallura.