La fantasia è uno spazio in cui tutti si possono incontrare, liberi dagli schemi e dalle convenzioni, leggeri e volubili come il pensiero che si apre tra le ali di un volo.

Lo spettacolo presentato a Tonara dagli utenti e dagli operatori del Centro Diurno di Tonara, (struttura riabilitativa psichiatrica che fa capo al Centro di Salute Mentale di Sorgono), imperniato sul confronto con la genialità, la voglia di libertà, l'ironia e l'anticonformismo, la rottura degli schemi anche mentali che caratterizzano e sono tipici dell'opera di Giorgio Gaber, è stato un grande successo.

La collaborazione con la Cooperativa sociale “Entula” e il Comune di Tonara (che ha patrocinato l'iniziativa), ha sortito il suo effetto. “Variazioni G. – Dal teatro canzone al teatro corporeo” è l’atto conclusivo di un laboratorio è stato portato avanti dal regista teatrale Andrea Meloni, in collaborazione con l'aiuto – regista Sabina Mascia, che da diversi decenni si occupa del teatro sociale e riabilitativo sia in campo regionale che nazionale.

Secondo Andrea Meloni la scelta di impiegare l'opera di Gaber nell'ambito della salute mentale è risultata particolarmente adeguata al bisogno di fare teatro impegnato ed accogliere processi artistici di individuazione e trasformazione.

“L'esito scenico rappresenta la parte conclusiva dei progetti terapeutici riabilitativi individuali” - sottolinea la Dott.ssa Patrizia Carcassi, Responsabile del Centro di Salute Mentale di Sorgono - “portati avanti durante l'anno nella struttura di Tonara. Il teatro ha svolto e continua svolgere un ruolo importante nel recupero, nel coinvolgimento, nella mobilitazione degli aspetti propositivi ed espressivi dei pazienti psichiatrici della Barbagia Mandrolisai e del comune di Fonni che sono seguiti dalla nostra struttura territoriale e accedono al Centro Diurno di Tonara”.

Lo spettacolo verrà riproposto venerdì 10 novembre presso il teatro comunale di Sorgono, alla presenza del Presidente della “Fondazione Gaber”Paolo Dal Bon che è stato il manager storico e stretto collaboratore di Giorgio Gaber.

C’è stato un momento particolarmente intenso, durante la rappresentazione teatrale, quando gli utenti e gli operatori del Centro Diurno hanno voluto ricordare con un omaggio affettuoso e sincero Gianni Mazoni, il giovane di Ovodda scomparso improvvisamente lo scorso mese di agosto.

Gianni è stato uno di quei ragazzi a cui tutti hanno voluto bene. Per la sua discreta presenza, per la sua storia attraversata dalle intemperie della vita, per la splendida famiglia in cui è nato e vissuto. Nel suo grande silenzio chissà quali e quanti pensieri gli hanno tenuto compagnia. L’ultima cosa che ha visto, prima di chiudere gli occhi, è stato il mare con il suo infinito orizzonte. L’odore di quel mare ha chiuso tutti in un malinconico dolore e il dispiacere di un’intera comunità è ancora grande.