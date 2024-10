Un rientro alla grande dalla Lombardia per il gruppo Muttos e Ballos. La compagine sarda, per l’occasione composta da Gian Daniele Calbini, Roberto Murgia, Emanuela Sassu, Antonio Masala, Antonello Salis e “Sas Bonorvesas”, ha incantato il pubblico di Carnate (provincia di Monza e Brianza) con i canti e i balli della nostra isola.

Neanche le condizioni meteorologiche sfavorevoli, hanno impedito questa due giorni di festa, iniziata sabato 25 novembre nei solcai della palestra comunale. Il momento più emozionante è stato domenica 26 con l’esecuzione, in Chiesa, dell’Ave Maria in sardo e di “Non Potho Rephosare”. La festa è proseguita nel circolo dei sardi intitolato a uno dei grandi della poesia improvvisata logudorese: Raimondo “Remundu Piras”.

Al rientro in nave, il gruppo ha avuto modo di conoscere una bambina di 6 anni, Benedetta Bellinzis di Valledoria, affetta da Cng, una malattia rara. I componenti hanno preso a cuore la storia di Benedetta, omaggiata da Emanuela Sassu con una ninna nanna tipica sarda, tanto che si sono attivati in prima persona per organizzare una serata in suo onore, alla presenza di molti artisti sardi, per raccogliere fondi contro questa terribile patologia.