Un bando strategico per finanziare la creazione e lo sviluppo di microimprese nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi.

L'iniziativa, che potrebbe costituire un'importante opportunità per i cittadini che vivono del centro Sardegna, un'area particolarmente colpita dalla crisi, è stata presentata da Bachisio Falconi, presidente del Gal Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte, nel corso di una conferenza stampa. Falconi ha sottolineato l'importanza del secondo bando sulla misura 312 e ha annunciato la proroga dei termini di scadenza al prossimo 24 gennaio.

«Il bando è rivolto a un'utenza molto ampia - dice il presidente del Gal - per questo ci appelliamo alle imprese del nostro territorio affinché presentino in tempo utile le richieste di cofinanziamento. Il Gal garantisce il 50 per cento delle spese in conto capitale. Purtroppo nel precedente bando abbiamo avuto diverse difficoltà perché non c'è stata una sufficiente attenzione nella compilazione dei moduli. Gli uffici, comunque, sono a completa disposizione degli utenti per fornire qualsiasi tipo di chiarimento».

Bachisio Falconi non ha nascosto le grandi difficoltà che riscontrano le aziende locali nell'accesso al credito. Il 16 gennaio, alle15.30, presso la sede del Gal a Sorgono è stato già fissato un appuntamento importante, nella prospettiva che le domande vengano presentate senza inesattezze.

«Contiamo di fare un'operazione di forte sensibilizzazione - spiega Falconi - diretta a chiunque fosse interessato al bando, affinché il numero degli utenti sia il maggiore possibile. Una dotazione finanziaria di quasi due milioni di euro ci consente di intervenire in circa 200 imprese. Questa potrebbe essere una delle ultime opportunità che vengono offerte, perché le risorse che non verranno distribuite saranno rimodulate o restituite alla Regione».

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il direttore del Gal, Alessandra Etzo. Nel corso dell'incontro è stato presentato anche il nuovo sito internet, più funzionale e fruibile, consultabile all'indirizzo www.galbmgs.it. (r. t. )