Proseguono gli appuntamenti della sezione Avis di Fonni.

Il centro mobile sarà presente venerdì prossimo, 13 ottobre, dalle ore 8 fino alle ore12 in via Grazia Deledda n°1.

“Rivolgiamo l'invito ai soci e tutti i fonnesi che si trovano in buona salute (con peso non inferiore a kg 50) di presentarsi per la donazione del sangue. Aspettiamo soprattutto tanti giovani, affinché possano rendersi protagonisti di questi piccoli, ma importanti gesti di grande solidarietà umana. Ci teniamo a sottolineare che l'Avis in questo periodo e attualmente più impegnata con raccolte straordinarie causa delle sospensioni in molte regioni d'Italia per la diffusione della zanzara tigre, per sopperire alle carenze in particolare nella Regione Lazio e altre”. E’ l’appello lanciato dalla sede Avis di Fonni.

“Chi fosse interessato – informano - per qualsiasi chiarimento ci trova aperti tutti i giorni nella nostra sede che si trova in via Grazia Deledda n.1. Per info chiamare il numero 0784-57272 Si consiglia prima della donazione una leggera colazione (eccetto latticini). Ricordiamo a tutti i donatori che al momento della donazione dovranno presentarsi con la tessera sanitaria e un valido documento di riconoscimento”.