I Vigili del fuoco di Sassari sono prontamente intervenuti questo pomeriggio per un appartamento andato a fuoco in via Sardegna.

Intorno alle 16,50 la sala operativa del Comando VVF ha ricevuto la richiesta di intervento e sul posto è stata inviata una squadra operativa dalla sede centrale, che ha messo in sicurezza la zona interessata e abbattuto le fiamme. L'incendio si è sviluppato nel bagno, causato da una stufa.

Soccorsa immediatamente una signora asmatica; non ci sono persone intossicate. Presente sul posto anche una squadra della Polizia di Stato.