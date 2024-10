Questa mattina a Suelli, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, la squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento è intervenuta per l'incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento, coinvolgendo gli arredi.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un'autopompa, si sono addentrati nella struttura localizzando l'incendio negli ambienti coinvolti, dove hanno tempestivamente spento le fiamme prima che potessero propagarsi all'intera abitazione.

Al termine delle operazioni di spegnimento gli operatori hanno messo in sicurezza la struttura. Dai primi rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco, le probabili cause potrebbero essere dovute ad un corto circuito, in fase di accertamento. Nessuna persona risulta coinvolta.