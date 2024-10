Paura questa mattina, intorno alle 10,40, per un incendio in un appartamento di via Limbara, ad Arzachena.

Due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento locale e una arrivata da Olbia, sono intervenute tempestivamente e hanno domato l’incendio. I pompieri hanno anche messo in sicurezza l’abitazione.

Si indaga per capire cosa ha innescato l’incendio. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone. Sul posto le forze dell'ordine, i Carabinieri della Stazione di Arzachena per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso.

VIDEO