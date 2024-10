Le fiamme hanno divorato l’infisso in legno e il denso fumo nero si è sollevato alto all’esterno del palazzo. Un terribile incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11,40, in viale Sardegna a Nuoro. Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme al 115. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. I pompieri hanno domato le fiamme in poco tempo evitando il peggio. Grazie al loro intervento infatti sono riusciti a circoscriverle e confinarle in una sola stanza dell’appartamento.

A causa del fumo denso è stato necessario, per precauzione, allontanare le persone presenti nello stabile al momento dell'incendio. Gravi i danni subiti dall'appartamento senza comprometterne fortunatamente gli aspetti strutturali. Al momento del sinistro all’interno dell'abitazione c’era un giovane di 23 anni. Sono in corso di accertamento le cause che hanno originato l'evento, anche sulla base delle testimonianze acquisite dai carabinieri di Nuoro, intervenuti sul posto.