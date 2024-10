Incendio in un appartamento questa mattina a Cagliari. Una squadra dei Vigili del fuoco del comando del capoluogo è intervenuta oggi, 14 gennaio, per il rogo sviluppatosi all'interno di un'abitazione all'ultimo piano di una palazzina in via Laghi Masuri.

Gli operatori giunti sul posto hanno spento le fiamme limitando i danni allo stabile e agli appartamenti sottostanti.

Quando è scattato l'allarme, fortunatamente, all'interno dell'appartamento non era presente nessun occupante. Non sono ancora chiare le cause scatenanti del rogo.