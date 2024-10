I Vigili del fuoco del locale Comando sono intervenuti questa mattina alle, intorno alle 9, in via Is Seddas 54, a Cagliari, per l’incendio di un’abitazione.

La squadra giunta sul posto ha spento le fiamme che avevano coinvolto una bombola ed alcune suppellettili nel balcone, evitando la propagazione dell’incendio al resto dell’appartamento.

Danni da fumo, penetrato all’interno dell’immobile da una finestra danneggiata dalle fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta e nessun problema per la staticità dell’immobile.