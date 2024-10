Avrebbero fornito a un imprenditore di Villaputzu loro amico informazioni sugli appalti banditi dalla Questura di Cagliari e dall'Esercito. Per questo un tenente colonnello dell'Esercito e un dipendente civile della Polizia sarebbero finiti nel mirino della Procura nell'ambito di un'inchiesta sul condizionamento di gare d'appalto nella Trexenta che aveva coinvolto anche ex amministratoti di Ortacesus, dell'Unione dei Comuni e di centri limitrofi.

Il titolare della ditta Elco Sarda, Antoniano Putzu, si sarebbe aggiudicato delle gare presentando l'offerta col miglior ribasso grazie all'aiuto dei due. Gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri di Dolianova, che hanno seguito il principale filone di indagine per il quale nei giorni scorsi sono stati rinviati a giudizio tanti dei 19 indagati. Il pm Giangiacomo Pilia ha ottenuto tre misure cautelari interdittive dal Gip Ermengarda Ferrarese, con l'ipotesi di turbata libertà degli incanti.

Oltre a Putzu, destinatari del provvedimento anche il tenente colonnello Salvatore Venuti, e il dipendente della Questura di Cagliari Enrico Marci. Per Venuti e Marci è stata chiesta la sospensione per sei mesi dal servizio, per Putzu il divieto di impresa con la pubblica amministrazione.