Hanno scelto la strada del silenzio l'ex consigliere regionale di Forza Italia Angelo Stochino (Fi) e l'ingegnere di Desulo Salvatore Pinna, coinvolti nella maxi inchiesta su presunti appalti truccati denominata "Sindacopoli", che tre giorni fa ha fatto finire in manette 16 persone tra funzionari, politici e professionisti dell'isola.

Come già successo ieri per il vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna Antonello Peru (Fi), anche Stochino e Pinna, davanti al Gip Mauro Pusceddu che oggi li ha interrogati nel carcere nuorese di Badu 'e Carros, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Secondo l'accusa Stochino e Peru, accusati di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta e alla corruzione, sarebbero stati i referenti politici di Salvatore Pinna, considerato dalla Procura ''il grande manovratore'' degli appalti truccati della Sardegna.