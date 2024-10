Nuova mobilitazione dei lavoratori dell’appalto mense dell’Ats Sardegna dipendenti delle società Cocktail Service e Catering Più che gestiscono il servizio - aggiudicato insieme alla capofila Elior Ristorazione - negli ospedali di Sassari e provincia. A pochi mesi dall’ultimo stato di agitazione proclamato a novembre scorso, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Sassari denunciano ancora una volta la grave situazione di disagio vissuto da una parte dei 25 lavoratori per il continuo ritardo nel pagamento degli stipendi.

«Nonostante i nostri reiterati solleciti e le rassicurazioni delle imprese – hanno detto le segretarie territoriali Maddalena Ruiu (Filcams), Maria Grazia Mela (Fisascat) e Silvia Dessì (Uiltucs) - allo stato attuale, inspiegabilmente, la società Cocktail Service è rimasta inadempiente, omettendo di corrispondere la retribuzione di dicembre scorso e della tredicesima».

Da qui la decisione di proclamare lo stato di agitazione e l’apertura della procedura di raffreddamento con il preannuncio di ulteriori iniziative di protesta nel caso in cui la vertenza non dovesse chiudersi in fretta e positivamente. A esasperare il clima ci sono le mancate risposte alle richieste di incontro inoltrate all’Ats che, in quanto committente, dovrebbe vigilare sul corretto svolgimento dell’appalto. «Attendiamo ora una convocazione immediata da parte della prefettura – concludono le segretarie Ruiu, Mela e Dessì - e auspichiamo che si svolga un confronto con tutte le parti coinvolte, imprese e Ats».