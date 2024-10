Il 25 Dicembre alle ore 8:30 in occasione del Santo Natale vescovo della diocesi Algher-Bosa, Monsignor Mauro Maria Morfino, aprirà la quarta Porta santa Giubilare presso la Cappella della Casa di reclusione G. Tommasiello in Alghero.

“È il tempo del perdono – si legge in una nota stampa della Curia vescovile - quindi per fare in modo che la misericordia tocchi la vita di tutte le persone recluse ed è in questa direzione che il vescovo vuole andare: prendere per mano tutti i detenuti e le detenute e accompagnarli all’incontro con il Cristo misericordioso”.