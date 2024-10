«Aiutateci ad organizzare un servizio efficiente che vada incontro alle esigenze delle famiglie». È questo l’appello lanciato dall’Amministrazione comunale di Torralba guidata dal Sindaco Vincenzo Dore che ha deciso di riproporre, dopo gli ottimi risultati degli scorsi anni, la piscina e la ludoteca estiva.

Due servizi, destinati ai bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni, importanti per la comunità in cui i partecipanti potranno trascorrere le giornate all’insegna del divertimento, della fantasia, dell’amicizia e della socializzazione, senza trascurare l’attività ludica.

I moduli di preiscrizione, disponibili presso il Comune oppure nel sito istituzionale www.comune.torralba.ss.it, dovranno essere consegnati entro e non oltre sabato 30 giugno all’Ufficio dei Servizi sociali per consentire l’avvio in tempi brevi delle attività, presumibilmente ai primi di luglio.

Il costo della ludoteca è di 25 euro per i residenti, con uno sconto per altri minori che appartengono allo stesso nucleo familiare. Quello per la piscina, sempre per i residenti, prevede i soli costi assicurativi.

Per frequentare la ludoteca è necessario compilare l’apposito modulo che comprende anche l’utilizzo della piscina nelle ore antimeridiane. Stesso procedimento per quest’ultima (orario pomeridiano).