Sono aperte da oggi, 11 Novembre 2013, per le iscrizioni alle ultime due lezioni dei Musicare Guitar Courses 2013, corsi di chitarra orientati alla tecnica, analisi e prassi esecutiva della musica originale per chitarra dell’Ottocento, Novecento e Contemporanea e di trascrizioni per chitarra del periodo Rinascimentale e Barocco aperti a studenti e professionisti.

I corsi sono finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna e sono organizzati dalla Associazione Musicare di Nuoro in collaborazione con SardegnaTurismo e con il Forum Italiano di Chitarra Classica.

La direzione artistica della manifestazione è affidata al musicista nuorese Cristiano Porqueddu.

Giunti alla sesta edizione, i Corsi rendono possibile un importante momento di formazione con concertisti, docenti di accademie e di conservatori. Davvero un’occasione da non perdere per gli allievi dei conservatori e delle scuole di musica dell’isola.

Le due ultime lezioni dell’edizione 2013 si terranno presso la Sala Conferenze dell’Hotel Sandalia a Nuoro, in via Einaudi.

Il modulo di iscrizione, il regolamento e altri dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della Associazione Musicare : www.associazionemusicare.com