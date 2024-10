Il Comune di Padria prosegue nella sua attività di promozione dell’attività sportiva e delle politiche giovanili, già al centro del programma elettorale presentato ai padriesi un anno fa.

A questo proposito, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Mura ha comunicato che sono state aperte le iscrizioni alle attività di animazione ludico-sportive per i minori dai 4 ai 14 anni e riguarderanno la pallacanestro, la pallavolo, la pallamano, lo skateboard e il parkour.

Come si legge nel sito istituzionale del Comune, «La finalità di quest’azione risiede nella volontà di promuove la diffusione della pratica ludico-sportiva e ricreativa, avvalendosi della collaborazione di tecnici sportivi specializzati. Si intende favorire la promozione dello sport come strumento educativo per lo sviluppo psico-fisico, cognitivo e relazionale del minore».

Le attività, totalmente gratuite, saranno organizzate in collaborazione con l’Uisp-Comitato di Sassari e inizieranno lunedì 18 giugno. Le stesse «mettono al centro la persona; lo sport – si legge ancora nel sito – deve essere funzionale alla crescita e al benessere individuale e non viceversa. Viene valorizzato il risultato personale e non il record assoluto. In questa logica ognuno può sentirsi gratificato per i risultati che riesce a ottenere.

Inoltre sarà importante l’attività in palestra. «Il punto di partenza sarà sicuramente l’attività motoria attraverso la quale si cercherà di riflettere sui benefici che questa produce. Il gioco motorio in tutte le sue forme sarà il canale privilegiato per tutti gli apprendimenti. Tutto ciò attraverso giochi con materiali strutturati, giochi per la conoscenza dello schema corporeo, giochi di finzione, giochi di squadra, cacce al tesoro etc. La proposta educativa verte sull’esperienza-gioco con il proprio corpo, con l’attrezzatura didattica, con la musica e il ritmo per agevolare il bambino nella presa di coscienza delle proprie possibilità e capacità. Ciò deve essere inteso come attività educativa che, oltre a favorire l’evoluzione di abilità motorie, porta al superamento di paure che i bambini manifestano nell’affrontare determinate esperienze motorie nuove. La finalità è quella di potenziare, tramite le esperienze vissute, lo sviluppo cerebrale, la formazione del pensiero, il potenziamento delle capacità intellettive e di apprendimento».

La scadenza delle adesioni è fissata per venerdì 15 giugno. Maggiori informazioni presso l’ufficio dei Servizi sociali. Il modulo di adesione è anche disponibile nel sito www.comune.padria.ss.it.