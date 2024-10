Si terrà nelle giornate dell’8, 9 e 12 agosto il torneo estivo di pallavolo misto “Real Pozzo”, promosso dai rosanero pozzomaggioresi in collaborazione con la Pro loco e l’Amministrazione comunale.

Il regolamento prevede un numero minimo di 3 giocatori di sesso femminile e altrettanti di sesso maschile per ogni squadra. 12 è il numero massimo di formazioni partecipanti.

Per le iscrizioni (costo 30 per squadra) è possibile contattare i numeri 3492186648 (Giovanni), 3480349188 (Pierluigi) e 3341170259 (Kristian). Le quote saranno utilizzate per l’acquisto del materiale.