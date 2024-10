Sabato 24 giugno 2017, con inizio alle ore 9:00, e conclusione alle 13:00, presso il Centro Formazione RAHP in Viale Caprera 1 a Sassari si terrà il: "Corso di primo soccorso pediatrico” per genitori, nonni, insegnanti e operatori del settore infantile e pediatrico.

Lo stesso corso verrà replicato in edizione pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Per maggiori informazioni e iscriversi per partecipare alla lezione è possibile farlo tramite mail, rahp80@yahoo.it, telefono, 079 274573, e cellulare, 338 2202502.

Alcuni temi che verranno trattati saranno: il posizionamento la vittima, la chiamata di emergenza, le tecniche di rianimazione cardio-polmonare nel lattante e nel bambino, annegamento e folgorazione, ostruzione della via aerea da corpo estraneo, crisi asmatica, crisi convulsiva, anafilassi: punture di insetti. E ancora: primo soccorso nel trauma, distorsioni e fratture. Ferite, morsicature, emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. Colpo di calore, ipotermia ed ustioni. Intossicazioni.

Tra i diciotto manichini saranno disponibili i più recenti ed innovativi modelli per i corsi pediatrici sia lattante che bambino, dotati di monitor che indicano la correttezza delle manovre.



Al termine del corso viene rilasciato l'attestato di partecipazione numerato valido ai fini concorsuali pubblici, il corso è aperto a tutta la popolazione (sia operatori sanitari che non).

L’Università degli Studi di Sassari riconoscerà per gli studenti del corso di Laurea di Infermieristica n. 0,5 CFU per corso seguito, del corso di Laurea di Medicina n. 0,4 CFU.

A tal fine è necessario richiedere al docente, a fine corso, di apporre la firma (ed eventualmente un timbro) nel libretto dedicato a certificazione di reale presenza al corso da parte dello studente in quanto rappresenta titolo utile ad acquisire realmente i CFU in carriera studentesca.



Per partecipare:

dopo aver ricevuto la conferma della disponibilità del posto, effettuare il versamento della quota di partecipazione 26,23€ + IVA (totale 32,00€). Riceverete la risposta di conferma dell’iscrizione insieme alla dispensa.