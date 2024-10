Come annunciato nei giorni scorsi, il Comune di Siligo amministrato dal Sindaco Mario Sassu ha comunicato l’apertura delle iscrizioni al Corso di Primo Soccorso per non sanitari BLSD (Basic Life Support Defibrillation) per l’utilizzo del defibrillatore.

Il corso (massimo 10 iscritti) è gratuito. Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali entro martedì 30 aprile.

Ciò fa seguito all’installazione di un defibrillatore semiautomatico dae adulti/pediatrico di ultima generazione in piazza Pertini, grazie anche alla disponibilità del Banco di Sardegna.

L’apparecchio è stato collocato all’interno di una teca climatizzata e videosorvegliata dalle telecamere della Banca. Come aveva specificato lo stesso primo cittadino, il defibrillatore “Ha lo scopo di porre a disposizione in caso di emergenza H24, un importante strumento per la sicurezza dei silighesi”.