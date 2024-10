Dal settembre prossimo saranno riattivati a Gavoi, presso l'Istituto superiore ex C. Floris (sede staccata dell'I.I.S. Ciusa di Nuoro), i corsi serali per Geometri (Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio) promossi dal Centro Permanente per l'Istruzione degli Adulti.

Grande soddisfazione per le istituzioni scolastiche e per l'Amministrazione Comunale di Gavoi che ha fortemente sostenuto e caldeggiato la riapertura della scuola serale che mancava in Barbagia da circa un decennio. Una nuova opportunità di istruzione e emancipazione, dunque, per coloro che troppo presto hanno abbandonato gli studi.

Il corso serale è rivolto, appunto, a coloro che hanno interrotto gli studi ed intendono completare la propria formazione, anche se hanno iniziato il percorso formativo in altro indirizzo che sarà pertanto riconosciuto;

a chi pur già in possesso di un diploma desidera integrare le proprie conoscenze in un nuovo indirizzo; a coloro che pure impegnati in ambito lavorativo decidono di rimettersi in gioco arricchendo il proprio bagaglio culturale;

a stranieri adulti che vogliono allargare le proprie competenze professionali e/o arricchire le proprie conoscenze e a tutti coloro che in passato hanno creduto di non farcela e oggi hanno una possibilità di rimettersi in gioco. Il corso di studi è suddiviso in tre periodi (1° e 2° anno; 3° e 4° anno; 5° anno).

Quest'anno saranno attivate la classe II del primo periodo e la classe III del secondo periodo, con un impegno didattico di 22 ore settimanali (più eventualmente l'ora facoltativa di religione).

Le lezioni si terranno presso la pregevole struttura dell'ex Istituto Superiore C.Floris dal lunedì al venerdì, con inizio delle lezioni alle ore 18.00. Il quadro orario, inoltre, per alcune materie prevede la compresenza di docenti ITP (insegnanti tecnico pratico) al fine di rafforzare le competenze e sostenere l'apprendimento di tutti.



Le iscrizioni vanno presentate entro il 31 maggio, allegando il bollettino con importo di euro 48.



Coloro che lo scorso anno hanno già provveduto al pagamento dell'iscrizione dovranno solo rinnovarla, in formato cartaceo, per l'anno scolastico 2016/2017.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi , dal lunedì al sabato, presso la sede dell ex IIS Carmelo Floris di Gavoi in Via Maristiai, tel.0784 53641