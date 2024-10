L'agente di polizia penitenziaria di Budoni Salvatore Corrias è morto a 45 anni il 20 ottobre 2011 rimanendo schiacciato da un cancello scorrevole all'ingresso della struttura ospedaliera protetta "Sandro Pertini" a Roma mentre si trovava in servizio.

A tal proposito, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 8 persone tra cui Carmelo Cantone, direttore della casa circondariale di Rebibbia e datore di lavoro di Corrias. Il pm ritiene che si sia omesso di valutare il rischio derivante dall'utilizzo manuale del cancello carrabile da parte dei lavoratori ai quali veniva fornita la chiave di sblocco malgrado le numerose segnalazioni per i difetti di funzionamento e la carenza di manutenzione.

Corrias, quel giorno, intervenne per permettere ad un ambulanza di passare attraverso il cancello e fu costretto ad aprirlo a mano anzi che meccanicamente, così l'anta che non aveva più freni uscì dai binari schiacciandolo. Alla procura romana ora il compito di far chiarezza sul fatto.