Dall’1 al 7 marzo, in concomitanza con la tredicesima edizione della Giornata mondiale delle Malattie rare, l’Aou di Sassari attiverà uno sportello telematico informativo in ambito neurologico che arà rivolto a pazienti, familiari, medici, operatori sanitari, associazioni di pazienti, qualunque persona interessata.

Saranno interessate le unità operative di Clinica Neurologica (professore Gian Pietro Sechi e il dottor Francesco Zoroddu), e di Neuropsichiatria infantile (professor Stefano Sotgiu e la dottoressa Valentina Pes), e di Genetica e Biologia dello sviluppo (professor Andrea Montella e la dottoressa Lucia Ulgheri).

I quesiti dovranno essere inviati tramite posta elettronica all'indirizzo: patologie.rare@aousassari.it. “In base alle richieste pervenute, si potrà valutare meglio l’ampiezza della necessità sanitaria nell’ambito delle malattie rare nel centro-nord Sardegna e come rispondere a questa richiesta in ambito Neurologico, sia nell’età adulta sia in età infantile”, fanno sapere dall’Azienda di Viale San Pietro.