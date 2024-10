Si terrà domani 11 settembre dalle 14.00, nell'aula A del complesso biologico della Facoltà di Medicina di Sassari, un incontro dal titolo “La chiusura percutanea dell'auricola sinistra”, che vedrà protagonisti i medici chirurghi dell'Aou di Sassari e specialistiin Cardiologia, Neurologia, Ematologia, Medicina interna, Gastroenterologia, Nefrologia e Geriatria.

La tavola rotonda, in collaborazione con la cattedra di Cardiologia diretta dal professor Guido Parodi, riguarderà la chiusura percutanea dell'auricola sinistra, una appendice dalla parte antero-laterale dell'atrio sinistro del cuore e dove, in pazienti con fibrillazione atriale, si formano la maggior parte dei trombi atriali. La stessa è vista dagli specialisti come «un'alternativa altamente efficace alla prevenzione del rischio tromboembolico, soprattutto nei pazienti nei quali la terapia anticoagulante risulta essere controindicata o ha avuto effetti collaterali».

L'obiettivo dell'incontro è quello di dare delle indicazione sul trattamento delle fibrillazioni atriale e alla creazione condivisa di di un percorso diagnostico terapeutico aziendale per l'individuazione del paziente potenzialmente candidabile al trattamento.