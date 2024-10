Addio al precariato in vista per 229 dipendenti della Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, che saranno assunti a tempo indeterminato. L'Aou ha pubblicato tre avvisi, con scadenza 23 ottobre, per la stabilizzazione di personale precario della dirigenza medica e dirigenza sanitaria-professionale-tecnica-amministrativa dell'area sanitaria del comparto e dell'area tecnico amministrativa.

I dirigenti medici stabilizzati saranno 38, più nove dirigenti biologi, uno psicologo e un fisico. Per l'area sanitaria del comparto, la più numerosa, saranno 156 i lavoratori assunti con contratti senza termine. Per l'area tecnico-amministrativa, il piano delle stabilizzazioni prevede 26 inserimenti.

"Diamo stabilità a tanti lavoratori che per anni hanno operato per quest'azienda, superiamo il precariato, riduciamo i contratti a termine e valorizziamo la professionalità maturata dal nostro personale in tutti questi anni dentro l'azienda", spiega il direttore generale dell'Aou, Antonio D'Urso, secondo cui "il percorso motiverà i lavoratori".

Per partecipare alla selezione bisogna possedere anche requisiti specifici a proposito di titoli di studio, esperienze lavorative in azienda, passate modalità di assunzione nell'Aou e settori di occupazione.