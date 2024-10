I direttori delle strutture complesse di Medicina interna Franco Bandiera, di Ortopedia e Traumatologia Franco Cudoni, di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva Luigi Cugia, Nefrologia e dialisi Maria Cossu, di Psicologia Fabrizio De Maria, di Malattie della coagulazione Luciana Mameli, della Stroke unit Antonio Manca, di Recupero e Riabilitazione Funzionale Gildo Motroni, di Chirurgia d’Urgenza Pietro Niolu, di Pronto soccorso e medicina d‘urgenza Mario Oppes, di Oncologia medica Antonio Pazzola, di Medicina d’urgenza Paolo Pinna Parpaglia, del Centro ustioni Alma Posadinu, della Radiologia Stefano Profili, della Geriatria Patrizia Tilocca, della Lungodegenza e post acuti Antonio Uneddu hanno scritto una lettera al Direttore generale dell’Aou di Sassari, Antonio D’Urso.

Tra le richieste, il coinvolgimento nelle decisioni che portano a modifiche nell'atto aziendale dell'Aou quindi ricerca condivisa delle soluzioni per salvaguardare l'esistenza della scuola di specializzazione in Cardiologia. Quindi ancora, l'attivazione delle procedure concorsuali per la nomina del nuovo direttore della struttura complessa di Cardiologia.

A loro modo di vedere,«I medici ospedalieri della Aou Sassari, che per inciso costituiscono il 90 per cento dell’organico complessivo, hanno un interesse primario nel mantenere aperte ed efficienti le scuole di specializzazione perché i nuovi specialisti presto diventeranno i colleghi con cui affrontare le difficoltà quotidiane che la professione impone. I medici ospedalieri ogni giorno sostengono concretamente gli specializzandi facendo i tutor, insegnando nei corsi, contribuendo alla ricerca e alla raccolta dei dati per redigere le tesi».

«Si tratta, in linea di massima, di richieste condivisibili – ha sottolineato il direttore generale dell'Aou di Sassari Antonio D'Urso – e che discuterò con il rettore dell'Università di Sassari con il quale ho condiviso l'assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari già dall'approvazione dell'atto aziendale. Con lui abbiamo iniziato ad occuparci della questione relativa alle scuole di specializzazione e quindi anche di quella di Cardiologia».

«Nelle nostre strutture, universitarie e ospedaliere, – ha aggiunto D'Urso – si preparano i giovani che saranno i professionisti di domani. Per questo siamo tutti interessati a mantenere sia la Facoltà di Medicina e Chirurgia sia tutte le scuole di specializzazione, compresa quella di Cardiologia. Facciamo parte tutti di un'unica azienda che mira all'assistenza dei cittadini e coniuga questa attività con quelle della ricerca e della formazione. Lavoriamo, allora, assieme per un obiettivo comune».

Da parte loro arriva anche una possibile soluzione alternativa «A quelle ipotizzate finora per salvare la Scuola di Cardiologia. Una di queste è affidare un programma specifico, così come previsto dalla legge 517/99, a un docente di Cardiologia che verrebbe equiparato a un direttore di struttura complessa».

Da parte del Direttore generale viene garantita la massima apertura. «Siamo pronti ad ascoltare le esigenze, le istanze e a valutare i suggerimenti che ci vengono proposti – queste le sue parole –, affinché possano continuare a operare quelle scuole di specializzazione che, da tutti, sono considerate di prestigio e punto di eccellenza del Nord Sardegna».