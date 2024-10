Babbo Natale arriva in Pediatria con i Vigili del fuoco di Sassari. Domani, alle ore 11, salirà sull'autoscala dei pompieri sino alla finestra della biblioteca della Pediatria, al secondo piano del Materno infantile. Ad attenderlo ci saranno i piccoli ricoverati in questi giorni assieme alle loro mamme.

Babbo Natale raccoglierà le letterine dei bambini e la Cappellania ospedaliera si occuperà di confezionare alcuni doni e farli avere ai bambini al momento delle loro dimissioni. L'iniziativa è della Cappellania ospedaliera dell'Aou di Sassari, in accordo con la struttura complessa diretta dal professor Roberto Antonucci e in collaborazione con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di piazza Conte di Moriana.

"Volevamo continuare la tradizione dei doni ai piccoli ricoverati in Pediatria – spiega don Paolo Mulas che si occupa della pastorale del reparto pediatrico – e, visto che le restrizioni per il Covid non consentono l'accesso in ospedale, abbiamo trovato la grande disponibilità dei Vigili del fuoco per realizzare questa piccola idea che porterà una sicura ventata di allegria ai piccoli degenti".