L'Aou di Sassari, vista le'attuale media di 24 ricoveri al giorno, si prepara a fronteggiare le prossime settimane alzando il livello di emergenza al massimo. Tutto è pronto per il "Peimaf", piano di maxi emergenza che porterà al reclutamento in massa di infermieri professionisti e medici, assegnando responsabilità e competenze e coordina le azioni necessarie in proporzione all'impennata di ricoveri e di posti letto Covid. Si tratta di un piano di intervento rodato, di cui devono essere dotati tutti gli ospedali, studiato per gestire le situazioni critiche.

L'innalzamento del livello di emergenza è stato comunicato oggi ai sindacati dal commissario straordinario dell'Aou di Sassari, Lorenzo Spano. In virtù di questo piano straordinario, l'ala sud dell'ospedale Santissima Annunziata sarà progressivamente convertita in struttura Covid e i pazienti non contagiati ricoverati attualmente nei vari reparti saranno trasferiti in zone "Covid free" nel palazzo Clemente e nell'ala nord dell'ospedale.

I primi reparti a essere convertiti saranno Geriatria e Gastroenterologia, al sesto piano del Santissima Annunziata, poi Lungodegenza e Oncologia, che sarà spostata in un'altra zona dell'ospedale per continuare a garantire l'assistenza ai pazienti.