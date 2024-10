Riprendono oggi i nuovi ingressi nel reparto di Geriatria al sesto piano del Santissima Annunziata dopo che l’attività era stata temporaneamente sospesa per il decesso di una paziente positiva al Coronavirus.

“La paziente, alla quale erano stati fatti 2 tamponi risultati negativi, – si legge nella nota della Direzione – era ricoverata in condizioni critiche e in una stanza isolata, rispetto al resto del reparto. A seguito del decesso della paziente, è stata richiesta, come previsto dalla procedura, la sanificazione della stanza e di alcuni altri locali di degenza.

Dai tamponi effettuati sugli operatori sono emersi tre risultati positivi. Per i soggetti è scattato l’isolamento domiciliare.