Il primo luglio è stato rinnovato il contratto il contratto dei quattro operai interinali che danno supporto alle unità in forza all'Ufficio tecnico dell'Aou di Sassari. Lo ha comunicato la struttura complessa Edile che, a fine giugno, ha predisposto la manifestazione di interesse, rivolta alle cooperative sociali di tipo B, per l'espletamento di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde nelle aree pertinenziali del complesso clinico ospedaliero di viale San Pietro.

Una volta conclusa la pratica, con l'impiego di “soggetti svantaggiati” (invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno), così come previsto dalla legge 381/1991.

Per l’Aou, si tratta di una precisazione doverosa che spegne le preoccupazioni e le polemiche infondate degli esponenti politici cittadini dei Riformatori.

I quattro lavoratori sono operai generici e le loro mansioni sono varie e diversificate. Sempre per l’Aou, non si tratta quindi di “giardinieri” in quanto questa figura, a oggi, non è prevista all'interno della dotazione organica.

Per quanto riguarda i richiedenti asilo e i rifugiati, nel bando è specificato come «l’appaltatore dovrà inoltre impegnarsi in sede di gara ad attivare un percorso formativo rivolto, per tutta la durata dell’appalto, alla formazione di soggetti che rientrino negli elenchi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) individuate dal Comune di Sassari, con oneri per la formazione teorico pratica di dette figure che è ricompreso interamente nel canone di appalto».

In altre parole, l’Aou non «ha deciso di esternalizzare il servizio di giardinaggio» così da impiegare i richiedente asilo al posto dei quattro lavoratori.