Ieri pomeriggio è stato ufficializzato, al termine della riunione della Giunta regionale, lo stanziamento di circa 3 milioni di euro, provenienti da risorse inutilizzate in Ats, a favore dell'Aou di Sassari per l'assunzione di personale sanitario.

Una vera e propria boccata d'ossigeno per l’azienda di Viale San Pietro, considerata la necessità di potenziare la dotazione di alcune unità operative in sofferenza per la carenza di personale. Sarà possibile, inoltre, garantire l'attività di ricovero, aumentata dopo la chiusura del Policlinico di viale Italia.

“Ringraziamo il presidente della Regione Christian Solinas e l’assessore della Sanità Mario Nieddu per il rispetto degli impegni assunti nei confronti della nostra azienda – queste le parole del direttore generale dell'Aou di Sassari Nicolò Orrù – che si è fatta carico delle prestazioni di ricovero garantite dal Policlinico sassarese sino a novembre scorso. In questo modo per l'Aou sarà possibile superare una parte delle criticità segnalate in tema di dotazione organica e sostituzione del personale”.

Oltre al potenziamento del personale sanitario, i fondi consentiranno l'assunzione, sempre secondo il piano triennale delle assunzioni già autorizzato dalla Regione, anche di personale amministrativo che sarà a supporto delle strutture impegnate nella realizzazione dei bandi di concorso e delle gare, in particolare quelle per i farmaci.