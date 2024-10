Ubriaco alla guida, un anziano 75enne ha investito una ragazza di 18 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali, in via Abruzzi, angolo via Lunigiana.

L’automobilista anziano è stato sottoposto ad accertamenti con l'etilometro ed è risultato stesse guidando con un tasso alcolemico tra volte superiore a quello consentito. Per lui immediato ritiro della patente, veicolo sequestrato e denuncia penale in procura. L'uomo verrà anche denunciato all'autorità giudiziaria.

La ragazza è stata accompagnata dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Marino. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta la pattuglia della Polizia Municipale.