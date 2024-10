I Carabinieri sono entrati in casa e si sono trovati di fronte una scena agghiacciante: il corpo senza vita, presumibilmente da qualche settimana, in avanzato stato di decomposizione di un anziano, che abitava da solo.

Il suo cane, affamato, chiuso in casa per diversi giorni, aveva iniziato ad attaccare a morsi il cadavere, che ha infatti alcuni segni in alcune parti del corpo, tra cui la testa.

E’ stata disposta l’autopsia presso il Policlinico di Monserrato, anche se ci sono pochissimi dubbi sulle cause del decesso: l’uomo infatti sarebbe morto per cause naturali considerata l’età e le sue condizioni di salute.