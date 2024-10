Potrebbe essere morto già da qualche giorno il 75enne di Calagonone trovato senza vita oggi in casa sua dai Vigili del Fuoco di Nuoro.

L'allarme era stato dato da una cugina dell'anziano signore, che viveva solo in Via Pablo Neruda, la quale non aveva notizie dell'uomo da tre giorni.

Sul caso indagano i carabinieri di Dorgali, ma il decesso sarebbe da attribuire a cause naturali.