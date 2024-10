Una persona, questa mattina, è stata travolta ed uccisa da un treno lungo la linea Sassari-Chilivani all'altezza di Scala di Giocca.

Secondo le prime ricostruzioni un uomo anziano, per cause ancora da chiarire, si sarebbe disteso sulle rotaie e il macchinista che guidava il treno non avrebbe fatto in tempo ad arrestarne la corsa.

L'incidente è avvenuto attorno alle 8.30 di questa mattina. Sul posto è arrivata l'autorità giudiziaria è il traffico è stato sospeso.