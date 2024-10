“Al Corpo della Polizia Locale Cagliari. Gentili agenti, quanto è apparso sulla stampa locale rende felici e più sicuri perché, grazie al vostro incommensurabile lavoro, è oggi possibile affermare che una vita umana è stata salvata.



Mi riferisco al 69enne di Pirri che, Venerdì scorso 4 Settembre 2020, mentre chiedeva una informazione al telefono con un agente della Polizia Municipale di Cagliari (in linea dalla sede operativa di Via Crespellani), ha accusato un malore. È stata la sensibilità e là professionalità della ns agente, citata dai media come “Maristella”, che la stessa, prontamente, ha dapprima rasserenato l’interlocutore per poi attivare i preziosi soccorsi. Anche il resto è cosa risaputa: la pattuglia di Polizia e l’autoambulanza del 118, ed anche un altro mezzo di soccorso, che sono prontamente intervenuti nel riuscire a salvare, appunto, la vita al 69enne. È stato un gesto preziosissimo, per il quale mi sento in dovere di ringraziarVi, sensibilmente compito da quanto il Corpo della Polizia Municipale ha fatto, consapevolmente per “dovere” ma altresì, con grande umanità. Buon lavoro e vivissimi complimenti”.

Così, in una nota ufficiale, il consigliere comunale di "Sardegna Forte", Marcello Polastri, nelle vesti anche di Presidente commissione Politiche per la sicurezza Comune di Cagliari, scrive una missiva indirizzata al Comando di Polizia Municipale di Cagliarti, in riferimento alla bellissima notizia data quest'oggi dal nostro giornale