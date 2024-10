Questa mattina, intorno alle 11:30, un 74enne è caduto in un pozzo mentre effettuava alcuni lavori nel giardino di casa a Pula, Città Metropolitana di Cagliari.

L'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale al Brotzu, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco con sommozzatori e Nucleo Saf, speleologico alpino e fluviale, che si sono calati nel pozzo per soccorrere il 74enne.

L'intervento è stato particolarmente impegnativo ed è durato diverso tempo. Il ferito è stato poi affidato alle cure del 118.