Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia stanno eseguendo tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Sassari, su richiesta di quella Procura che ha coordinato le indagini condotte per circa tre mesi, nei confronti degli esecutori della rapina commessa ai danni di un pensionato di Padru lo scorso 29 ottobre 2016.

Quel giorno due uomini a volto coperto avevano fatto irruzione a casa dell’anziano, Mario Miscera, 76 anni, in via Canalis. Mentre i malviventi cercavano di legarlo, l'uomo ha reagito ed è stato picchiato al volto e all'addome da uno dei rapinatori, procurandogli contusioni multiple. I malviventi erano riusciti a scappare con 10mila euro in contanti.