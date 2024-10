La sera del 20 maggio scorso un anziano di Galtellì è stato vittima di una tentata rapina nella sua abitazione e solo grazie alla sua prontezza di spirito l’aggressione non è stata portata a termine.

Il malvivente, infatti, introdottosi nella casa dell’uomo a volto coperto e brandendo un grosso coltello da cucina, ha intimato a quest’ultimo di consegnargli il portafoglio, minacciandolo di ucciderlo.

Nonostante l’età e le non buone condizioni di salute, l’uomo, lungi dall’intimorirsi, ha reagito e, a seguito di una colluttazione, è riuscito a disarmare il rapinatore e a metterlo in fuga.

L’immediato intervento dei carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo di Siniscola, ha permesso di ricostruire in maniera minuziosa gli eventi. Nel giro di pochi giorni i militari hanno approfondito le indagini e così sono riusciti ad individuare il presunto responsabile della rapina.

Si tratta di Marco Zola, nullafacente di 25 anni, vicino di casa della vittima.

Il gip, su proposta del pubblico ministero che concordava con le risultanze investigative dei carabinieri, ha emesso immediatamente un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il responsabile della rapina e questa mattina per Marco Zola sono scattate le manette.

Quella delle rapine a danno degli anziani, ignobile reato che desta tra le persone grande indignazione, è una piaga che negli ultimi anni, purtroppo, ha visto impegnati gli uomini dell’arma in numerose occasioni. Data la gravità del delitto in questione e il notevole allarme sociale che genera nella popolazione, l’impegno profuso nell’assicurare i responsabili alla giustizia è stato talmente elevato che i carabinieri sono riusciti, quasi in ogni occasione, ad individuare i malviventi che si sono macchiati di tale delitto.

Anche questa volta, grazie alla grande sinergia tra i reparti che hanno operato, nel giro di pochi giorni i carabinieri hanno individuato il presunto autore della rapina e dopo il suo arresto lo hanno accompagnato presso il carcere di Badu ‘e Carros in attesa di giudizio.